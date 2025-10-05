'Yasadaki boşluk sağlık kabinlerini artırdı'

Denetimsiz sağlık kabinleri, insan sağlığını ölümle tehdit ediyor. Bu konu hakkında konuşan Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, “ Sağlık kabinlerinde maalesef hiçbir ruhsatı ve ehliyeti olmayan kişiler tarafından ‘atom’ adı altında birçok vatandaşımız ilaç kullanıyor. Hatta, anafilaktik şokla birlikte ölüme varan hadiselerle karşı karşıya kalabiliyoruz. O yüzden bununla ilgili de yasal bir düzenlemenin gelmesi gerekiyor” dedi.

Kayseri’de sayıları artış gösteren ruhsatsız ve hekim olmadan hizmet veren sağlık kabinleri, yaptıkları yanlış ve ağır işlemler sebebiyle vatandaşların hayatlarını olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle hastalığı erken atlatmak amacıyla takılan 'atom' adı altındaki serumlar, vatandaşları anafilaktik şokla ölüme kadar sürükleyebiliyor.

Kayseri’de sağlık kabinlerindeki artışa ve risklerine değinen Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, “Kayseri'de son zamanlarda sağlık kabinlerinin sayısında bir hayli artış olduğunu gözlemliyoruz. Bunun da en temel sebebi yasadaki boşluktur. Biz sağlık kabinleriyle alakalı da bir düzenleme gelmesini istiyoruz. Çünkü sağlık kabinlerinde maalesef hiçbir ruhsatı ve ehliyeti olmayan kişilerce bu şekilde uygulamalar yapılıyor. İşte 'atom' adı altında birçok vatandaşımız ilaç kullanıyor. Hatta, anafilaktik şokla birlikte ölüme varan hadiselerle karşı karşıya kalabiliyoruz. O yüzden bununla ilgili de yasal bir düzenlemenin gelmesi ve artık hekim olmadan bu tür sağlık kabinlerinin açılmasına müsaade edilmemesi gerekiyor. Oradaki sağlık memuru da belirli bir eğitim almış, ancak yaptıkları birçok cerrahi işlemi yetkisi olmadan yapıyor. Ayrıca ilacın içerisine yetkisi ve işin ehli olmadan C vitamini, B vitamini, ağrı kesici ve antibiyotikli bizim IV dediğimiz formlarda iğneler katıyorlar ve en sonunda da hastamız bununla anafilaktik şoka girip ölümle karşı karşıya kalabilir. Bu çok önemli bir konu. Bununla ilgili yasal düzenlemeyi de takip ediyoruz. Bu, halk sağlığını tehdit eden bir konu aslında. İl Sağlık Müdürümüze de arz etmiştik, onun da bu konuyla alakalı çok hassas olduğunu biliyorum. Umarım buna yasal bir düzenleme gelir. İl Sağlık Müdürlüğümüz sağ olsun, bu noktada çok sıkı denetlediklerini de biliyorum. Çünkü halk sağlığını hepimiz önceliklemeliyiz. Maalesef, sağlık okuryazarlığımız istediğimiz seviyede değil. Hep kulaktan dolma bilgilerle hareket ediyoruz. Ama gelinen noktada biz hem sağlık okuryazarlığımızı artıracağız hem de en nihayetinde vatandaşlarımızın sağlığını en nezih bir şekilde sağlamaya çalışacağız” şeklinde konuştu.