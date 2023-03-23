Yasaklı cins köpek barınağa teslim edildi

Kırşehir’de HAYDİ ekipleri; yasaklı cins olan Dogo Argentino cins köpeği barınağa teslim etti.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa Hayvanları Koruma Büro görevlileri; OSB bölgesinde Dogo Argentino cins köpek beslendiği tespit edildi. Polis tarafından yapılan incelemede köpeğin sahibi olan H.İ.Ş. gözaltına alındı. Yapılan incelemenin ardından 5199 sayılı kanun gereği köpeğin sahibine işlem yapıldı. Yasaklı köpek ise barınağına teslim edildi.