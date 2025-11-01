'Yasal Kumar' Serbest: Yasa dışı bahis ve kumarla mücadeleye devam

YYasa dışı bahis ve kumarla mücadele planı Resmi Gazete’de



Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun hazırlamış olduğu sanal ortamda yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadele eylem planı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Sanal ortamda kumar faaliyetleriyle mücadeleye yönelik MASAK’ın (Mali Suçları Araştırma Kurulu) ‘Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı’, Resmi Gazete’de yayımlandı.Yasa dışı bahis ve kumarın aile bütünlüğünü bozduğu, sosyal ilişkileri zayıflattığı ve özellikle gençleri hedef aldığı vurgulanan planda bu faaliyetlerin kayıt dışı ekonomiyi büyüttüğü ve suç gelirlerinin aklanmasına da zemin hazırladığı belirtilirken kamu düzeni açısından ciddi tehdit oluşturduğu ifade edildi. Plan kapsamında kamu kurumlarıyla STK’lar iş birliği içerisinde faaliyetler yürütecek ve uygulamalar MASAK tarafından yönetilecek.