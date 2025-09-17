Yaşamdan keyif almama hali: Languishing

Yaşamdan keyif almamak veya odaklanmakta zorlanmak; Bu hislerin tanımlandığı bir duygu durumu var: languishing. Uzmanlar, languishing’in depresyon benzeri ciddi ruhsal sorunlara yol açabileceğini belirtiyor. Ancak bu ruh halinden kurtulmak mümkün. Küçük hedefler belirlemek, hayaller kurmak ve nefes egzersizleri yapmak bu hissin etkisini azaltmaya yardımcı olabilir.

Psikolog Berkay Yıldız ise konuyla ilgili, “Languishing aslında depresyon ya da anksiyete gibi klinik bir tanı değildir. Ancak bireyin tam anlamıyla ‘iyi oluş’ halinden de uzak olduğunu gösterir. Yani kişi ne ciddi bir ruhsal rahatsızlık yaşıyordur ne de tam olarak ‘çiçek açma’ (flourishing) düzeyindedir. Daha çok arada kalmışlık, motivasyon kaybı, duygusal donukluk ve hayatın anlamına dair bir bulanıklık şeklinde kendini gösterir. Bu rahatsızlığın belirtilerine baktığımızda; hayattan keyif almada azalma, geleceğe yönelik ilham ya da hedef eksikliği, odaklanmada zorluk, günlerin birbirine benzemesi hissi, boşlukta kalma ya da yavaş yavaş tükenme duygusu gibi semptomlar ile kendini göstermektedir. Bu durum, özellikle pandemi döneminde pek çok kişinin deneyimlediği bir ruh hali olarak öne çıkmıştır. Evde geçirilen uzun zamanlar, belirsizlikler ve sosyal izolasyon, languishing’i görünür hale getirmiştir” diye konuştu.

PSİKOLOJİK AÇIDAN NEDEN ÖNEMLİ?

Languishing’in uzun süre devam etmesi halinde ciddi sorunlar oluşturabileceğini aktaran Psikolog Yıldız, “Languishing uzun süre devam ettiğinde bireyi depresyon gibi daha ciddi ruhsal sorunlara yatkın hale getirebilir. Ayrıca iş yaşamında verimliliği, sosyal ilişkileri ve kişisel gelişimi olumsuz etkiler. Başa çıkmak için ise; küçük ama düzenli hedefler belirlemek, günlük hayata anlam katan uğraşlar eklemek, hobiler, sanat, spor gibi sosyal bağlantıları sürdürmek ve paylaşımda bulunmak, mindfulness ve nefes egzersizleri gibi farkındalık temelli uygulamalar yapmak, gerektiğinde profesyonel psikolojik destek almak. Sonuç olarak, languishing bir tanı kategorisi değil, ancak ruhsal sağlığın önemini hatırlatan önemli bir kavramdır. İnsan yaşamında zaman zaman böyle ‘aradalık’ dönemleri olabilir. Burada önemli olan, bu durumu fark etmek ve daha anlamlı, tatmin edici bir yaşantı için küçük de olsa adımlar atabilmektir” şeklinde konuştu.