Yaşar Elden'den Eğitime Anlamlı Bağış : Kütüphane ve Müze 16 Nisan'da Açılıyor

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan “Yaşar Elden Kütüphanesi ve Müzesi”, 16 Nisan 2026 Perşembe günü saat 09.00’da düzenlenecek törenle açılacak.

Kütüphanede Elden’in özel koleksiyonundan 2.300’ü aşkın kitap ve yaklaşık 1.000 dergi yer alıyor. Müze bölümünde ise el yazması eserler, Osmanlı Türkçesiyle basılmış kitaplar, yerli ve yabancı madeni para koleksiyonları, at, eşek ve katır nal örnekleri ile Kayseri kültürüne ait müzelik malzemeler sergilenecek.

Kayseri Kültür ve Turizm Derneği Başkanı İnş. Müh. Alim Gerçel, yaptığı açıklamada, “Bu bağış, hemşerimiz Yaşar Elden’in kültürel mirasa verdiği değerin en somut göstergesidir. Yeni nesillerin bu birikimden faydalanması, şehrimizin kültürel hafızasına büyük katkı sağlayacaktır.” dedi.

Açılış töreni, Köşk Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı üzerindeki Osman Ulubaş Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilecek. Elden’in bağışı, Kayseri’de eğitime ve kültüre verilen önemin bir kez daha altını çiziyor.