Yaşar Karayel'den Ak Parti Muhasebesi: 'Gerçeklerle Yüzleşmeliyiz'

Karayel, seçmenlerin Ak Parti'ye duyduğu güvenin altını çizerken, "Bizim seçmenimiz bize güvendi, oy verdi ve bizi seçti. 7 milletvekilinin 6'sı bizdeydi. Şimdi 10 milletvekilinin 5'i bizde. Bu oranlar, kendimizi gözlemlememiz gereken bir durum" ifadelerini kullandı.

Kayseri'deki yerel yönetimlere de değinen Karayel, şehrin 16 ilçesinin seçim sonuçlarını analiz etmenin önemine dikkat çekti. "Ak Parti'nin kazandığı yerler ve muhalefetin kazandığı yerler belli. Bu durumda neden kaybettiğimizi kendimiz bir çek etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Karayel'in bu açıklamaları, Ak Parti'nin Kayseri'deki geleceği ve stratejileri üzerine düşünmeye sevk ediyor. Partinin, mevcut durumu değerlendirerek, halkla barış içinde bir iletişim kurması gerektiğini vurgulayan Karayel, yerel yönetimlerin başarısının önemine de dikkat çekti.