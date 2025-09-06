Yaşar Karayel kitabın ortasından konuştu: 'Kazanmış değil, seçilmiş durumdayız'

Birlik Vakfı Kayseri Şubesi tarafından Sivil Toplum Kuruluşları ile bir araya gelinmesi amacıyla program düzenlendi. Programa AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ve Ayşe Böhürler, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Birlik Vakfı Kurucular Kurulu Başkanı Yaşar Karayel, STK temsilcileri ve davetliler katıldı.

Birlik Vakfı Kurucular Kurulu Başkanı Yaşar Karayel, “Hepimiz bu şehrin insanları olarak şehre sahip çıkmamız lazım. Fitneden, fesattan uzak durmamız lazım. Cumhur İttifakı olarak bu şehrin toplam potansiyeli oy olarak yüzde 85 civarında oluyor. Ama şu anda görüyorum ki bu Cumhur İttifakı'yla birlikte bu şehirde yüzde 37-38 ile seçilmiş durumdayız. Kazanmış değil, seçilmiş durumdayız. Bu bize ağır geliyor. Bu doğru bir iş değil. Yani bunların mutlaka STK’lar güçlendirilerek bu şehirde yeniden yüzde 85-90’ları görmemiz lazım. Bunun için de hep birlikte gayret edeceğiz. Küskünlüğe, kırgınlığa gerek yok eğer kırılırsak dümen başkalarının eline geçiyor ve sonra da ölüyü diriltmek zor bir iş. Başkalarına muhtaç olarak geçinemeyiz. Türkiye’nin içinde bulunduğu istikrar hepimiz için önemli. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu ülkenin kalkınması, büyümesi, gelecek nesillere daha büyük ve güçlü bir Türkiye’nin teslim edilmesi için hep birlikte gayret etmemiz gerek” diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, “Kayseri’de STK’lar canlı bir kuruluştur. Sahadaki tüm sorunları sivil toplum kuruluşlarımız bir şekilde bize iletiyor. Üreten, geliştiren bir yapı var ve bu sayede Kayseri’yi diğer şehirlerden ayıran farklardan birisi oluyor” şeklinde konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da, “STK’ların Kayseri’deki faaliyetlerini biliyoruz ve her birinize teşekkür ediyoruz. Allah bu toplantıların güzelliklerini devam ettirsin” dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, “Toplumu ilgilendiren birçok konuyla her birinde sürekli masada gündemde olan her konuya dair bir mücadelemiz ve gayretimiz var. İhmal ettiğimizi düşündüğümüz herhangi bir şey varsa söylemekten asla çekinmeyin.Şu anda il başkanlığı olarak şehrin birçok konusuyla, birçok oda, dernek, vakıf, sendika ile sorunlara dokunmaya çalışıyoruz. Elbette eksiğimiz olabilir. Eksiğimiz varsa hakkınızı helal edin. Yoğunluktandır. Samimiyetimizden, nezaketimizden ve hoşgörümüzden dolayı asla şüphe duymayın” ifadelerini kullandı.

Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Bilal Habeş Bulut, katılımdan dolayı herkese teşekkür etti.

Gönüllü Kültür Teşekkülleri Başkanı Ahmet Taş ise Kayseri’nin tarihi yapısı ile ilgili konuştu ve öğretmen evinin öneminden bahsetti.