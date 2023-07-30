Yaşı küçük kalbi büyük Halit'ten alkışlanacak hareket

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Halit, sansarın saldırısı sonucu yaralanan ördeğini tedavi ettirmek üzere veterinere götürdü.

PAYLAŞ
  • 30.07.2023 09:40
  • Güncelleme: 30.07.2023 09:40
  • 34
Yaşı küçük kalbi büyük Halit'ten alkışlanacak hareket
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Halit, sansarın saldırısı sonucu yaralanan ördeğini tedavi ettirmek üzere veterinere götürdü.

Sivas Altınyayla’da yaşayan 8 yaşındaki Halit Can Uğur, yaklaşık 2 ay önce pazardan iki yavru ördek alıp onları kümeste beslemeye başladı. Büyük bir sevgi ve özenle besleyip büyüttüğü ördeklerden biri sansar saldırısı sonucu telef oldu diğeri ise baş kısmından yaralandı. Bu duruma çok üzülen kalbi küçük yüreği büyük Halit, baş kısmından yaralanan ördeğini tedavi ettirmek için hemen veterinere götürdü. Veterinerde tedavi edilen yaralı ördeği alan Halit, tedavisini kümeste devam ettiriyor.

“Onları ellerimle besliyordum”

Halit Can Uğur, ördekleri yavruyken pazardan aldığını ifade ederek, “Ben pazardan iki tane yavru ördek almıştım. Kümese sansar girdi ve bir ördeğimi öldürüp yemiş diğerini ise kafasından yaralamış. Onları ellerimle besliyordum. Bu olaya çok üzüldüm. Tedavi ettirmek için veterinere getirdim” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Yerel sanatçı Erciyes'te kurda kuşa konser verdi

Yerel sanatçı Erciyes'te kurda kuşa konser verdi

'Grand Prix Kültepe Bisiklet Yol Yarışları' Yapıldı

'Grand Prix Kültepe Bisiklet Yol Yarışları' Yapıldı

Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine darbe: 17 gözaltı

Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine darbe: 17 gözaltı

Vekil Akar'dan İslâm karşıtı eylemlere tepki

Vekil Akar’dan İslâm karşıtı eylemlere tepki

Araca takılan aksesuarlar yangın riskini artırıyor

Araca takılan aksesuarlar yangın riskini artırıyor

Kocasinan'dan sıcak bir yuva 'küçük dostlar kedi kasabası'

Kocasinan'dan sıcak bir yuva 'küçük dostlar kedi kasabası'

Çok Okunanlar
1
Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

2
Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

3
17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

4
Kayseri'de suya 7 zam geldi

Kayseri’de suya 7 zam geldi

5
MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

6
Vurgun ailesinin mutlu günü

Vurgun ailesinin mutlu günü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yüksekten düşen genç yaşamını yitirdi

Yüksekten düşen genç yaşamını yitirdi

Kayseri'de tehlikeli yolculuk

Kayseri’de tehlikeli yolculuk

DAHA FAZLA
Kayserispor altyapısı Tayfun Türkmen'e emanet

Kayserispor altyapısı Tayfun Türkmen’e emanet

SP'li Arıkan:' Saadet Partimizin en yüksek oyu alabilmesi için bugünden itibaren çalışmalara başlamak zorundayız'

SP'li Arıkan:' Saadet Partimizin en yüksek oyu alabilmesi için bugünden itibaren çalışmalara başlamak zorundayız'

Başkan Palancıoğlu'ndan Büyük Bürüngüz'e müjde üstüne müjde

Başkan Palancıoğlu'ndan Büyük Bürüngüz'e müjde üstüne müjde

Genç kızın feci ölümü

Genç kızın feci ölümü

Bölgenin en büyük uyuşturucu rehabilitasyon merkezinin inşaatına başlandı

Bölgenin en büyük uyuşturucu rehabilitasyon merkezinin inşaatına başlandı