Yaşlı adam cami tuvaletinde ölü bulundu
Kayseri'de yaşlı adam Camii Kebir'in tuvaletinde ölü olarak bulundu.
- 27.08.2023 16:41
- Güncelleme: 27.08.2023 16:41
Olay, Kayseri şehir merkezinde bulunan Camii Kebir tuvaletinde yaşandı. Yaşlı adamın hareketsiz halde yattığını görenler durumu sağlık ve polis ekibine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Talihsiz adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN