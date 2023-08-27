Yaşlı adam cami tuvaletinde ölü bulundu

Olay, Kayseri şehir merkezinde bulunan Camii Kebir tuvaletinde yaşandı. Yaşlı adamın hareketsiz halde yattığını görenler durumu sağlık ve polis ekibine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Talihsiz adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.