Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Kayseri'de 80 yaşındaki F.K., evinde ölü bulundu.
- 03.07.2023 10:45
- Güncelleme: 03.07.2023 10:45
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Olay, Melikgazi ilçesine bağlı Toki Demokrasi Mahallesi 2233 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evinde yalnız yaşayan F.K.’dan (80) gün içinde haber alamayan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekiplerinin incelemesi sonrası F.K.’nin (80) hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis yaşlı kadının şüpheli ölümüyle ilgili inceleme başlattı.
1ha
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