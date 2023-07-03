Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

 Kayseri'de 80 yaşındaki F.K., evinde ölü bulundu.

PAYLAŞ
  • 03.07.2023 10:45
  • Güncelleme: 03.07.2023 10:45
  • 62
Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Olay, Melikgazi ilçesine bağlı Toki Demokrasi Mahallesi 2233 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evinde yalnız yaşayan F.K.’dan (80) gün içinde haber alamayan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. 
Sağlık ekiplerinin incelemesi sonrası F.K.’nin (80) hayatını kaybettiği belirlendi. 
Polis yaşlı kadının şüpheli ölümüyle ilgili inceleme başlattı.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Büyükkılıç, KAYMEK Yaz Okulu Açılış Programı'na katıldı

Başkan Büyükkılıç, KAYMEK Yaz Okulu Açılış Programı'na katıldı

Büyükkılıç, 'Buralar sizlerin bilgi birikimiyle ayrılacağı yer olacak'

Büyükkılıç, “Buralar sizlerin bilgi birikimiyle ayrılacağı yer olacak”

Yahyalı Soğulcak Yaylası Trap atışları yapıldı

Yahyalı Soğulcak Yaylası Trap atışları yapıldı

Hayvanat Bahçesini Kurban Bayramı'nda 65 bin kişi ziyaret etti

Hayvanat Bahçesini Kurban Bayramı'nda 65 bin kişi ziyaret etti

Çevreye atılan cam anız yangınına sebep oluyor

Çevreye atılan cam anız yangınına sebep oluyor

İYİ Partili Keskinkılıç, istifa etti

İYİ Partili Keskinkılıç, istifa etti

Çok Okunanlar
1
Memduh Sungur Hakka Yürüdü

Memduh Sungur Hakka Yürüdü

2
Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak'ı karşı karşıya getiren olay

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak’ı karşı karşıya getiren olay

3
Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

4
Mantar deyip geçmeyin: Ölüme götürebilir

Mantar deyip geçmeyin: Ölüme götürebilir

5
Prematüre bebeklerde ROP hastalığına dikkat!

Prematüre bebeklerde ROP hastalığına dikkat!

6
Aile Hekimleri Günleri Başlıyor

Aile Hekimleri Günleri Başlıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Büyükkılıç, belediye personeliyle bayramlaştı

Başkan Büyükkılıç, belediye personeliyle bayramlaştı

Çatakdere ve Başakpınar'da Hem Bayramlaşma Hem Şenlik

Çatakdere ve Başakpınar'da Hem Bayramlaşma Hem Şenlik

DAHA FAZLA
Döviz, bayram sonrasına yükselerek başladı

Döviz, bayram sonrasına yükselerek başladı

Kayserispor sezonun ilk idmanını Perşembe günü yapacak

Kayserispor sezonun ilk idmanını Perşembe günü yapacak

Talas'ta mesai bayramlaşma ile başladı

Talas'ta mesai bayramlaşma ile başladı

Yahyalı Belediyesi'nde bayramlaşma programı yapıldı

Yahyalı Belediyesi'nde bayramlaşma programı yapıldı

ERÜ'de bayramlaşma töreni düzenlendi

ERÜ'de bayramlaşma töreni düzenlendi