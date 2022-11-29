Yaşlı kadın kendini balkona astı

Olay, sabah saatlerinde Kocasinan İlçesine bağlı Mevlana Mahallesi Mustafa Kemalpaşa Bulvarı üzerinde bulunan bir ikamette meydana geldi. 50 yaşındaki M.E., ikamet ettiği evin balkonuna kendini astı. Yaşlı kadını gören komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri intikal etti. İtfaiye ekipleri, merdivenle ulaştıkları balkondan talihsiz kadının cenazesini yere indirdi. İnceleme sonrası, M.E.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, kadının neden intihar ettiği araştırılıyor.