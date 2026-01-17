Yaşlı sürücüyü darbeden 6 maganda yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince Mithatpaşa Mahallesinde trafik kazası sonrası çıkan kavga olayı ile ilgili gerçekleştirilen çalışma neticesinde 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince trafikte maddi hasarlı kaza sonrası yaşlı bir kişiyi darp ederek "Kasten Yaralama" olayını gerçekleştiren Ε.Ε. (43), F.E. (35), F.E. (73), Ν.Κ.Β. (54), D.K. (30) ve H.H.B. (28) isimli 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin haklarında gerekli adli işlemler başlatıldı.