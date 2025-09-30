Yaşlılar Gününde Kayseri'de Yaşlılara Yönelik Önemli Projeler

Yaşlıların Huzuru İçin Özel Projeler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yaşlılar için birçok önemli projeyi hayata geçirmiştir. Bu projeler arasında:

- Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi: Uğraş terapileri, kültürel ve sosyal faaliyetler, fizik tedavi, müzik eğitimi, resim dersleri ve psikolojik destek gibi hizmetler sunuluyor.

- Alzheimer Merkezi: Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Gündüz Bakım Evi, alzheimer hastalığı ile mücadele eden yaşlılara yönelik hizmetler sağlayacak.

- Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi: Huzurevi sakinlerine sunulan hobi bahçeleri, yaşlıların toprakla olan bağlarını güçlendirirken, onlara terapi imkanı sunuyor.

24 Saat Süren Destek

Büyükşehir Belediyesi, Yaşlı Destek ve Koordinasyon Merkezi (YADES) aracılığıyla 25 bini aşkın haneye ulaşarak, yaşlıların evlerinde temizlik ve bakım hizmetleri sunuyor. Bu hizmetler, yaşlıların yaşam alanlarını daha sağlıklı ve konforlu hale getirmeyi amaçlıyor.

Sosyal Yaşamı Canlandıran Kafeteryalar

Kayseri genelinde açılan Emekliler Kafeteryası, emeklilerin sosyalleşebileceği huzurlu bir ortam sunarak yaşam kalitelerini artırmayı hedefliyor.

Hastalar İçin Misafirhane Hizmeti

Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi çevresinde bulunan Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhaneleri, yaşlılar ve hastalar için önemli bir hizmet sunuyor. Bu misafirhaneler, yataklı hizmetlerin yanı sıra yemek ve ulaşım gibi ihtiyaçları da karşılıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yaşlılara yönelik projeleriyle şehrin sosyal yapısına değer katmaya devam ediyor. Bu hizmetler, yaşlıların daha huzurlu ve kaliteli bir yaşam sürmelerine katkı sağlıyor.