Yaşlılar için üniversite eğitimi fırsatı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2025 Aile Yılı kapsamında 60 yaş ve üzeri bireyler için üniversite eğitimi verecek.

Yaşlılar için üniversite eğitimi fırsatı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin İkinci Üniversite kapsamında sunduğu 28 önlisans ve 20 lisans programı, her yaştan bireye yükseköğrenim olanağı sağlayacak. 60 yaş ve üstüne sağlanan eğitim desteği, bu yaş grubundaki bireylerin öğrenme yolculuğuna yeni bir başlangıç yapmalarına olanak tanıyor ve öğrenmeye olan tutkuyu her yaşta canlı tutacak bir eğitim fırsatı sunuyor.

Programlar arasında Aşçılık, Bilgisayar Programcılığı, Sosyal Hizmetler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Sosyoloji, Tarih ve Uluslararası İlişkiler gibi farklı ilgi alanlarına yönelik bölümler yer alıyor. Bu programlardan giriş sınavsız kayıt yaptıran 60 yaş üstü bireyler, öğrenim ücretlerinde yüzde 60 indirim avantajından yararlanabilecek.

