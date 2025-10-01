Yaşlılık dönemindeki düşme ve kazaların önlenmesi için neler yapılmalı?
Yaşlılık döneminde düşme ve kazaların önlenmesi açısından alınacak hayati önlemler bulunuyor. Bunlar, mobilyaları olası takılmaları önleyecek şekilde düzenlemek, banyo ve tuvalette tutamak bulundurmak ve ışıklandırmaya dikkat edilmesi olarak sıralanıyor.
Yaşlılık döneminde olası kazaların önüne geçmek ve önlem almak hayati önem taşıyor. Bunların arasında olası takılmaları önleyecek şekilde mobilyaları, halıları ve kabloları düzenlemek, takılma riski oluşturabilecek eşyaların zeminde olmamasına özen göstermek, banyo ve tuvalette tutamak bulunmasına dikkat etmek, banyo ve tuvalet zeminini ıslak bırakmamak olarak sıralanıyor. Ayrıca, kaymaz taban terlik tercih edilmesi gerektiği ve yaşam alanlarındaki ışıklandırmanın yeterli olduğundan emin olmak gerektiği vurgulanıyor.