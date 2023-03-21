Yatalak hastalar için mobil sandık kurulacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için takvimi işletmeye başladı. Seçmen listeleri de dün itibariyle muhtarlıklarda askıya çıktı. Seçmenler, kayıtlı olup olmadıklarını, muhtarlıklardaki listelerden kontrol ediyor. Seçmen listesinde adı bulunmayanların İlçe Seçim Kurullarına başvuruda bulunabilecek. Yatalak hasta olduğu için kaydı bulunan sandıkta oy kullanamayacak durumda olan hastalar için de bu seçimde kolaylık sağlandı. Raporlarını muhtarlığa ulaştıran hasta seçmenler mobil sandıklarda yaşadıkları yerde tercihini yapabilecek.

Seçmen listesinin açıklandığını duyan vatandaşların gelip listeden adını kontrol etmeye başladığını belirten Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Muhtarı Alim Gerçel, “Bina yöneticileri de gelip listeleri kontrol ediyor. Dileyen seçmenler ise e-Devlet sistemi üzerinden ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) sitesinden kaydına bakabiliyor. Kişi, kendi hanesinden kimlerin oy kullandığını da görebiliyor. Seçmen listesinde adı olmayanlar 2 Nisan akşamına kadar itiraz edebilir. Listede ismi olmayan mahalle sakinleri İlçe Seçim Kuruluna müracaat edip kayıtlarını yapabilirler. Bu süreçler bittikten sonra seçmenlerin oy kullanabilmeleri için gerekli olan belge seçime 10 gün kala çıkıyor. Seçmen kâğıtları Mayıs ayının 4’ünde muhtarlıklara gelecek. Bizler de bu seçmen kağıtlarını evlere dağıtacağız” şeklinde konuştu.

YATALAK HASTALAR MOBİL SANIKTA OY KULLANABİLECEK

Yatalak hastaların da oy kullanabilmeleri için uyarıda bulunan Gerçel, bu kişilerin mobil sandıklarda oy kullanabileceğini anlattı. Gerçel, “Hasta olup da kaydının düştüğü sandıkta oy kullanamayacak olan seçmenler raporlarını muhtarlıklarımıza getirecekler. Bizler de seçim kuruluna ileteceğiz. Onlara gezer sandık ayarlanacak. Seçim günü sandık ayaklarına kadar gidecek. O seçmenler de evlerinde veya kaldıkları mekânlarda oylarını kullanabilecekler” ifadelerini kullandı.

TÜRK VATANDAŞI GÖÇMENLER DE OY KULLANACAK

Sahabiye Mahallesi’nde çok sayıda sığınmacı olduğunu anımsatan Sahabiye Mahallesi Muhtarı Alim Gerçel, aralarında vatandaşlık kazananları oy kullanacağını söyledi. Gerçel, “Bizim mahallemizde başka uyruklu olup da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanmış seçmenler de var. Suriye ve başka milletten olanlar mevcut. Daha önceki seçimlerde oylarını kullanmışlardı. Bu seçimde de muhtemelen kullanırlar. Çünkü vatandaşlıları var. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının sahip olduğu her hakka sahipler” diye konuştu.