Yataş Grup'tan İşçi Eylemine Yanıt: 'Grev Yok, Süreç Devam Ediyor'

Açıklamada, Yataş’ın işçilere yönelik tüm yükümlülüklerini yerine getirdiği vurgulandı. Yataş Grup, Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası'nın, Öz İplik İş Sendikası ile yürürlükteki toplu iş sözleşmesinin yenilenmesi için görüşmelerin sürdüğünü ve bu süreçte tarafların henüz bir uzlaşmaya varamadığını ifade etti. Şirket, görüşmelerin yasal mevzuatlar çerçevesinde devam ettiğini ve sürecin karşılıklı uzlaşı ile kısa sürede sonuçlanmasını temenni ettiklerini belirtti.

Ayrıca, açıklamada bazı çalışanların fabrikada protesto eyleminde bulunduğu, bu eylemin temelinde çalışanların sürece doğrudan müdahale edilmesi ve sendikanın harekete geçirilmesi yönündeki beklentilerinin yattığı kaydedildi. Ancak, yasal düzenlemeler gereği toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin işveren sendikası üzerinden yürütüldüğü ve şirketin bu sürece doğrudan müdahale yetkisinin bulunmadığı vurgulandı.

Yataş Grup, kamuoyuna yansıyan bazı haberlerin aksine, şirket bünyesinde herhangi bir grev kararı veya uygulamasının söz konusu olmadığını da belirtti. Maaş ödemelerinde bir aksama yaşanmadığı ve yapılacak ücret artışı farkına mahsuben çalışanlara avans ödemesi gerçekleştirildiği ifade edildi.

Şirket, çalışanlarının hak ve menfaatlerini gözeten, iş barışını ve sürdürülebilir çalışma koşullarını önceleyen bir yaklaşım benimsediklerini belirterek, tarafların karşılıklı anlayış ve uzlaşı ile süreci kısa sürede tamamlamasını umduklarını dile getirdi. Yataş Grup, kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesinin büyük önem taşıdığını, yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan bilgi ve paylaşımlar karşısında gerekli iletişim adımlarını atacaklarını ve hukuki haklarını saklı tutacaklarını açıkladı.