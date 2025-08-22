Yataş işçisi Kozan 'Sendikayla görüşmemizi istemedikleri için bizi dışarıya çıkarmadılar'

Geçtiğimiz gün Yataş işçilerinin DİSK yetkilileri ile görüşmemesi için işçilerin üzerine kapıların kapatılması iddia edilmişti.

İşten çıkarılan Yataş işçisi Harun Kozan, geçtiğimiz gün Yataş fabrikası önünde yaşananları anlatarak; “8 yıldır Yataş’ta çalışıyorum. 12’nci ayın içinde emekli oldum ve devam ediyordum çalışmaya. Haklarımızı aramaya çıktık. Haklarımızı alamadık. Ve bize çıkış verildi. Hakları az olan arkadaşlara da gözdağı veriyorlar şu an. Devam ediyorlar. 8 yıldır ben bu fabrikadayım. 8 yıldır biz dışarıdan bindiğimiz servislere dün kapılar kapandı. Dışarıya çıkartmadılar bizi. Ve diğer sendikayla görüşmemizi istemedikleri için içeriden bizi servislere bindirdiler. Beyaz yaka içeriden binerdi. Mavi yaka dışarıdan binerdi daha önce servislere. Ve işçiye dün kapıları kilitlediler. Sendikayla görüşmemizi istemediler. Ve dışarıya çıkarttırmadılar bizi. Olaylar bu şekilde oldu” ifadelerini kullandı.