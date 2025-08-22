  • Haberler
  • Gündem
  • Yataş işçisi Kozan 'Sendikayla görüşmemizi istemedikleri için bizi dışarıya çıkarmadılar'

Yataş işçisi Kozan 'Sendikayla görüşmemizi istemedikleri için bizi dışarıya çıkarmadılar'

İşten çıkarılan Yataş işçisi Harun Kozan, geçtiğimiz gün yaşanan olaylar ile ilgili konuşarak '8 yıldır ben bu fabrikadayım. 8 yıldır biz dışarıdan bindiğimiz servislere dün kapılar kapandı. Dışarıya çıkartmadılar bizi. Ve diğer sendikayla görüşmemizi istemedikleri için içeriden bizi servislere bindirdiler' dedi.

Yataş işçisi Kozan 'Sendikayla görüşmemizi istemedikleri için bizi dışarıya çıkarmadılar'

Geçtiğimiz gün Yataş işçilerinin DİSK yetkilileri ile görüşmemesi için işçilerin üzerine kapıların kapatılması iddia edilmişti.
İşten çıkarılan Yataş işçisi Harun Kozan, geçtiğimiz gün Yataş fabrikası önünde yaşananları anlatarak; “8 yıldır Yataş’ta çalışıyorum. 12’nci ayın içinde emekli oldum ve devam ediyordum çalışmaya. Haklarımızı aramaya çıktık. Haklarımızı alamadık. Ve bize çıkış verildi. Hakları az olan arkadaşlara da gözdağı veriyorlar şu an. Devam ediyorlar. 8 yıldır ben bu fabrikadayım. 8 yıldır biz dışarıdan bindiğimiz servislere dün kapılar kapandı. Dışarıya çıkartmadılar bizi. Ve diğer sendikayla görüşmemizi istemedikleri için içeriden bizi servislere bindirdiler. Beyaz yaka içeriden binerdi. Mavi yaka dışarıdan binerdi daha önce servislere. Ve işçiye dün kapıları kilitlediler. Sendikayla görüşmemizi istemediler. Ve dışarıya çıkarttırmadılar bizi. Olaylar bu şekilde oldu” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Yaz sıcağında süt ve süt ürünlerine dikkat: Uzmanlardan gıda zehirlenmesi uyarısı
Yaz sıcağında süt ve süt ürünlerine dikkat: Uzmanlardan gıda zehirlenmesi uyarısı
Yüksek sesle müzik dinleyen 562 sürücüye ceza işlem
Yüksek sesle müzik dinleyen 562 sürücüye ceza işlem
Milletvekili Cıngı, Sivas ve Ulaş'ta Vatandaşlarla Buluştu
Milletvekili Cıngı, Sivas ve Ulaş'ta Vatandaşlarla Buluştu
Kayseri'de Dilencilikle Mücadele Denetimleri
Kayseri'de Dilencilikle Mücadele Denetimleri
Başkan Büyükkılıç: 'Teşekkürler Kayseri'
Başkan Büyükkılıç: 'Teşekkürler Kayseri'
Melikgazi'de Ali Erkara Cami Açılıyor
Melikgazi'de Ali Erkara Cami Açılıyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!