Yataş'ta işten çıkarılan işçiler şikayette bulundu

Geçtiğimiz gün Yataş’ta sendika ve işveren tarafından imzalanan toplu iş sözleşmesine karşı çıkan işçiler, dayanışma dilekçesinin kabul edilmemesi üzerine bir araya gelerek fabrika önünde tepki göstermişti. Bugün haksız yere işten çıkarıldığını ifade eden Yataş işçileri, Adliye’ye gelerek Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

“BİZE ÇIKIŞ SEBEBİMİZİN NE OLDUĞUNU BİLE AÇIKLAMADILAR”

İşten çıkarılan Yataş işçisi Şenol Korkmaz, “Öz İplik-İş taslakları hazırlamıştı. Yasal olarak işveren sendikasıyla oturacaklardı masaya. İşveren sendikası da yüzde 40 diye bize söz verilmişti. Sonradan geri vazgeçtiler. Yüzde 22’ye imza attılar. Bu da işverenle beraber zorunlu olarak attıklarını söylediler bize. Bu taslağı kabul etmiyoruz dediler. Biz de dedik ki yasal olan hakkımız istifa edip Disk’e geçmek için müracaatta bulunduk. Disk’e geçtik. Yani bayağı bir sayımız var. Ama burada da işverenler baskı yapmaya çalıştı, işçiyi yıldırmak için. Biz de bu baskılara boyun eğmediğimiz için yasal hakkımız olarak ikinci bir sendikaya geçtik. Bunu kabullenmediler. Kabullenmedikleri için de bu şekilde çıkış vererek orada çalışan insanların gücünü kırmak, yıldırmak, bezdirmek için uğraşıyorlar. Biz de buna karşı durduğumuz için ilk önce bizi gönderme kararı aldılar. Şu anda toplu işten çıkarma oldu yani. Şu anda 14 kişi. Yasal olarak hakkımızı kullandığımız için. Şikayette bulunduk. Normal biz yasal olan bütün haklarımızı kullanıyoruz. Yasal olarak devam ediyoruz biz hakkımıza. Hukuk içerisinde. Hukuksuz hiçbir eylemde bulunmadık. Ama kendilerinin bulunduğu eylemler mesela bize göre yasal değil. Bize şu anda çıkış sebebimizin ne olduğunu bile açıklamadılar. Noterden göndereceklerini söylediler. Gidebilirsiniz dediler. Sadece bu. Bizim talebimiz bütün yasal haklarımızı ne olursa olsun kanuni yoldan almak. Herhangi bir tazminat alamadık tabii ki. Herhangi bir tazminat herhangi bir ödeme bulunmadılar şu anda bize. Sadece noter üzerinden bize bilgi verileceği ne konuda çıkartıldığımız bile belli değil. Yani konunun içeriği ney? Biz hangi suçtan çıkartıldık? Hangi bir eylemden çıkartılmış bu bile belli değil. Buradaki birçok arkadaşımız da ondan dolayı buradayız şimdi. Biz yasal olarak hakkımızda adliyeye geldik arıyoruz”

“BİZLERİ İŞTEN ÇIKARTMAKLA BU İŞİ DURDURAMAYACAKLAR”

Yataş’ta mekanik bakım-onarım alanında çalışan Cuma Şahan, işten çıkarıldığını ve yasal haklarını aradığını belirterek; “Yataş'ta mekanik bakım onarım işinde çalışıyordum. Bugün itibariyle işime haksız şekilde son verildi. Arkadaşlarla beraber. Buradaki asıl amaç biz insanlar yasal hakkını kullansın. Bir iş yerinde sendika değişebilir. Bu kanunla sabit. Biz bunun mücadelesini verdik. Öz İplik’in işverenle el ele verip imzaladığı sözleşmeye bir tepki gösterdik. Dolayısıyla bugünün şartlarında yaptıkları sözleşme işçiyi sefalete sürüklemekten başka bir şey değil. Bunun her herkes farkında zaten. Bunun sonucunda zaten olaylar gelişti. Çok kısa bir sürede. İşçiler de toplu olarak Öz İplik’e tepkisini gösterdi. Yasal hakkını kullandı. Sendika değişimine gitti. Sendika değişimine gidince de Öz İplik'e verilen tepki işverenden bize daha sert bir dönüş oldu. Bu bir iki gün içinde belli başlı arkadaşları, fişledikleri arkadaşları kesip bu işin hareketini kesip, işi bu arkadaşlara yollayıp bizleri yollayıp bu hareketin önüne geçmeye çalıştılar. Ama şu an öyle bir şey yok. Biz gönderilmiş olsak bile oradaki işçiler hala DİSK'e üye olmuş durumdalar. Birçok insanlar orada hala destekliyor. Yani bunun önüne bu şekilde 8-9 kişiyi böyle çıkartmakla geçemeyecekler. Bu bir gerçek. İşçilerin hakkını vermek gibi bir düşünceleri yok. Kanunsuz bu şekilde yaptırımlarla, yıpratmalarla işçiyi bastırmak gibi bu tarz eylemler yapıyorlar ama bu çok sağlıklı bir şey değil. Bu hem kendilerine zarar veriyor hem işçiye zarar veriyor. Biz şu an yapabileceğimiz tek şey arkadaşlarla geldik Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Avukatlar aracılığıyla Disk’in avukatlar aracılığıyla. Gerekli evraklarımızı hazırladık. Disk’e üye olan arkadaşlar da gene dayanışma aidat dilekçesini vererek onlar da yasal süreci devam ettiriyor. Biz burada şunu istemiyoruz yani. Biz Yataş batsın. Piyasada 40 bin liraya çalışırken biz 100 bin lira maaş alalım derdinde değiliz. Biz Yataş işçileri olarak eşit hakça bir ücret talebinde bulunduk. Bunu zaten daha önce de malum olaylar oldu işçiler bir kere daha tepki gösterdi buna. Sonuç bu. Geldiğimiz nokta bu. İşçi kardeşlerimiz hakkını aramaya devam ediyor. Yani bizleri işten çıkartmakla bu işi durduramayacaklar. Bu bir gerçek” ifadelerini kullandı.