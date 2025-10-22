Mali Müşavir Ayşe İşçi, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında, "Mali Gündem" programına katılarak, moderatör Fatih Yılmaz'ın sorularını yanıtladı.

Mali Müşavir Ayşe İşçi, torba yasada yer alan mesken kira gelirlerine uygulanması beklenen gelir vergisinin Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine ciddi bir kaynak sağlayacağını ifade etti. Konuya ilişkin detayları paylaşan Mali Müşavir Ayşe İşçi, “Öncelikle öne çıkan maddelerden birincisi, mesken kira gelirinin kaldırılmasıdır. Teklifte yer alan birinci madde olarak bu bulunmaktadır. Burada ise bir istisnai durum getirildi. Emekliler ile dul ve yetim aylığı alanlar istisna kapsamının dışında tutuldu. Yani onlar hâlen istisnadan faydalanacak. Onun haricindeki gerçek kişi vergi mükellefleri ile mülk sahipleri istisnadan artık faydalanamayacak. Dolayısıyla yatırım amaçlı kiraya verilen konutlar artık gelir vergisine tabi olacak. Burada da baktığımızda, gerçek kişilerin yıllık gelir vergisi beyannamesi hazırlarken istisna edilmemiş yani gerçek kira bedelini vergi matrahına eklemek suretiyle hesaplama yapacaklar. Bu durumda artık yatırımdan çok bir vergi yüküyle karşılaşacaklar. Nedeni de, artan oranlı gelir vergisine tabi olmalarıdır. Örneğin, vergi matrahı yüzde 15’lik dilime tekabül ediyorsa alınacak vergi yükü farklı; yüzde 35’lik dilime tekabül etmesi durumunda ise vergi yükü çok daha fazla olacaktır. Bu da mükellefler veya mülk sahipleri için ciddi bir vergi yükü anlamına gelecektir. Bu da onlar açısından artık yatırım amacı değil artık vergi yükünü tamamen üstlenen mükellef portföyüne geçmiş olacak. Bunun artısı, hazine açısından ciddi bir kaynak gelir elde edilmesini sağlayacaktır. İstatistiklere baktığımızda, 2024 yılı için 1 milyon 985 bin 150 mükellefin istisnadan yararlandığı görülmektedir. Bu istisnai rakamla karşılaştırıldığında, ciddi bir gelir artışı beklenmektedir. Bu kanun taslağının da 2026 yılı için geçerli olması öngörülmektedir. Böyle bir durumda, 2027 yılı için Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine yaklaşık 22 milyar TL tutarında bir kaynak sağlanacağı öngörülmektedir” ifadelerini kullandı.