Yatırım dolandırıcılığı operasyonunda 29 şahıstan 8'i tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yatırım vaadiyle dolandırıcılık olayı ile ilgili çalışma başlatıldı.

“Görev adı altında yatırım dolandırıcılığı” yöntemiyle ülke genelinde çok sayıda vatandaşın mağdur edildiği, müşteki bir şahsın 19.06.2025 tarihinde şube müdürlüğüne müracaat ederek 756.000 TL tutarında dolandırıldığını beyan etmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında,

toplamda 14.825.736 TL tutarında haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.

Şüpheli şahısların tespiti amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda; Diyarbakır'da 22, İstanbul'da 4, Şanlıurfa'da 1, Adıyaman'da 1 kişi olmak üzere

dolandırıcılık suçunu işleyen ve yöneten, suçta kullanılmak üzere üçüncü şahıslara ait banka kartları ve GSM hatlarını temin eden, kiralayan ve satan şahısların da aralarında bulunduğu toplam 28 şüpheli şahıs tespit edildi.

19.01.2026 günü gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar neticesinde;

şüpheli şahısların ikametlerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilirken olayla bağlantılı 1 şahsın daha tespit edilmesiyle toplam 29 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 22.01.2026 tarihinde Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına mevcutlu olarak çıkarılan şüpheli şahıslardan;

8 şahıs tutuklanırken,

10 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve 11 şahıs ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.