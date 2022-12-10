Yavaşlayan otomobile ticari araç çarptı: 2 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde seyir halindeyken yavaşlayan otomobile hafif ticari araç arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

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  • 10.12.2022 15:43
  • Güncelleme: 10.12.2022 16:02
Yavaşlayan otomobile ticari araç çarptı: 2 yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde seyir halindeyken yavaşlayan otomobile hafif ticari araç arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi Derevenk Viyadüğü’nde meydana gelen kazada, O.D. yönetimindeki 34 DKY 447 plakalı otomobile, seyir halindeyken yavaşlayınca arkasından gelen 38 ZT 659 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazada, her 2 araçta bulunan yolcular yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. İncelemelerin ardından kazaya karışan otomobiller, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

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