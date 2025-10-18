Yavru kedilerde Herpes Virüsü tehlikesi

Havaların soğumasıyla birlikte hayvanlarda viral hastalıklarda artış yaşanmaya başladı. Cilt solunum sistemi ve mukozalarda ciddi iltihaplanmalara yol açan Herpes Simpleks Virüsü, yavru kediler başta olmak üzere sık görülmeye başlandı.

Herpes Virüsü hakkında bilgiler veren Uzman Veteriner Hekim Özgür Tahir Özden, tükürük yoluyla hızla yayılabilme durumu olduğunu ifade etti ve “Yavru kedilerde ağız akıntısı, solunum yetmezliği ve göz iltihaplanmaları gibi ciddi rahatsızlıklara yol açabiliyor. Gözlerin kapanmasıyla içeride bakteri ürüyor ve bir noktadan sonra gözü çürüterek geri dönülemez noktaya getiriyor. Anne kedilerin yavruların bakımında yetersiz kalması halinde 6-7 yavrunun en az 3’ünde bu hastalık görülebiliyor” şeklinde konuştu.

Veteriner Hekim Özden, ayrıca sokakta bulunan hayvanlara bu soğuk günlerde destek olunması adına çağrıda bulundu ve “Sokaktaki hasta canlarımızı kliniklere getirmekten çekinmeyelim” dedi.