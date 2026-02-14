  • Haberler
  • Gündem
  • Yavuz Ay ve Ekibi, Kayseri Servis Esnafının Güvenini Yeniden Kazandı

Yavuz Ay ve Ekibi, Kayseri Servis Esnafının Güvenini Yeniden Kazandı

Kayseri Minibüsçüler ve Servisçiler Odası'nın olağan genel kurulunda mevcut başkan Yavuz Ay ve yönetimi, üyelerin oylarıyla yeniden göreve seçildi. Bu gelişme, servis esnafının güveninin bir kez daha Yavuz Ay ve ekibine tevdi edildiğini gösteriyor.

Yavuz Ay ve Ekibi, Kayseri Servis Esnafının Güvenini Yeniden Kazandı

Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Murat Kelek, genel kurulda yaşanan bu durumu değerlendirerek, servis esnafının iradesinin önemli bir mesaj taşıdığını vurguladı. Kelek, “Servis esnafımızın temsilcileri, Yavuz Ay Başkan ve ekibine bir kez daha görev tevdi ederek güçlü bir güven ortaya koymuştur” dedi.

Kelek, sivil toplum kuruluşlarının toplumun sesi olma sorumluluğunu taşıdığını belirterek, “STK ruhunu unutmadan çalışmalarını sürdüren her yönetim toplum için kıymetlidir” ifadesini kullandı. Bu tür kuruluşların, toplumun ihtiyaçlarına cevap verme noktasında kritik bir rol üstlendiğine dikkat çekti.

Murat Kelek, Yavuz Ay ve ekibinin Kayseri’deki servis taşımacılığı alanındaki emeklerini de takdir etti. Kelek, “Kayseri’de servis taşımacılığı alanında uzun yıllardır emek veren Yavuz Ay Başkan ve ekibini tebrik ediyor, yeni dönemde de başarılı çalışmalarını sürdüreceklerine inanıyorum. Yeni görev dönemlerinin Kayseri’mize ve servis esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Yavuz Ay ve ekibinin tekrar göreve gelmesi, Kayseri servis esnafı için bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Bu güven tazeleme, hem esnafın hem de sivil toplum kuruluşlarının güçlenmesi adına önemli bir adım niteliği taşıyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kış sporlarında güvenlik: Isınma, ekipman ve doğru pist seçimi
Kış sporlarında güvenlik: Isınma, ekipman ve doğru pist seçimi
Kayseri'de Hasbekli Mümin Hafız Hoca Efendi Anıldı
Kayseri'de Hasbekli Mümin Hafız Hoca Efendi Anıldı
Develi'de Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti: Evler ve Ahırlar Su Altında Kaldı
Develi’de Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti: Evler ve Ahırlar Su Altında Kaldı
Yahyalı'da Dere Taştı, Evler Suya Gömüldü
Yahyalı’da Dere Taştı, Evler Suya Gömüldü
Vali Çiçek yaralı polisi ziyaret etti, Bakan Çiftçi ile görüntülü görüştü
Vali Çiçek yaralı polisi ziyaret etti, Bakan Çiftçi ile görüntülü görüştü
Vekil Ataş, 'TBMM'de çıkan kavgalar demokrasiye yakışmıyor'
Vekil Ataş, “TBMM’de çıkan kavgalar demokrasiye yakışmıyor”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!