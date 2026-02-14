Yavuz Ay ve Ekibi, Kayseri Servis Esnafının Güvenini Yeniden Kazandı

Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Murat Kelek, genel kurulda yaşanan bu durumu değerlendirerek, servis esnafının iradesinin önemli bir mesaj taşıdığını vurguladı. Kelek, “Servis esnafımızın temsilcileri, Yavuz Ay Başkan ve ekibine bir kez daha görev tevdi ederek güçlü bir güven ortaya koymuştur” dedi.

Kelek, sivil toplum kuruluşlarının toplumun sesi olma sorumluluğunu taşıdığını belirterek, “STK ruhunu unutmadan çalışmalarını sürdüren her yönetim toplum için kıymetlidir” ifadesini kullandı. Bu tür kuruluşların, toplumun ihtiyaçlarına cevap verme noktasında kritik bir rol üstlendiğine dikkat çekti.

Murat Kelek, Yavuz Ay ve ekibinin Kayseri’deki servis taşımacılığı alanındaki emeklerini de takdir etti. Kelek, “Kayseri’de servis taşımacılığı alanında uzun yıllardır emek veren Yavuz Ay Başkan ve ekibini tebrik ediyor, yeni dönemde de başarılı çalışmalarını sürdüreceklerine inanıyorum. Yeni görev dönemlerinin Kayseri’mize ve servis esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Yavuz Ay ve ekibinin tekrar göreve gelmesi, Kayseri servis esnafı için bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Bu güven tazeleme, hem esnafın hem de sivil toplum kuruluşlarının güçlenmesi adına önemli bir adım niteliği taşıyor.