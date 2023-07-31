Yavuz'dan anlamlı ziyaret

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, terör saldırısında eşi ve 11 aylık bebeğini şehit düşen Astsubay Serkan Karakaya'yı ziyaret etti.

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  • 31.07.2023 17:02
  • Güncelleme: 01.08.2023 09:15
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Yavuz'dan anlamlı ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, terör saldırısında eşi ve 11 aylık bebeğini şehit düşen Astsubay Serkan Karakaya’yı ziyaret etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, 31 Temmuz 2018’de PKK’lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Nurcan Karakaya (25) ve 11 aylık bebek Mustafa Bedirhan Karakaya’nın şehadetinin 5. yılında Astsubay Serkan Karakaya’yı görev yaptığı Melikgazi ilçe Jandarma Komutanlığında ziyaret etti. Başkan Yavuz, misafirperverliklerinden dolayı Melikgazi İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Cuma Kavak ve Astsubay Serkan Karakaya’ya teşekkür etti.

İHA

Kayseri Gündem
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