Yavuzlar Mahallesi'nde yangın paniği
Yavuzlar Mahallesinde anızdan kaynaklı çıkan yangın gökyüzünü aydınlattı. Esen rüzgarla evlere sirayet eden yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
- 02.07.2023 22:23
- Güncelleme: 02.07.2023 22:23
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Olay, Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Yavuzlar mahallesi Lokman Caddesinde meydana geldi. Yaşanan anız yangını göğü aydınlattı. Yangın gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Esen rüzgarla evlere sirayet eden yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
1ha
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