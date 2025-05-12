Yaya geçidinde aracın çarptığı genç kız yaşamını yitirdi
Melikgazi İlçesi Stadyum tramvay durağı yaya geçidinde dün akşam meydana gelen kazada ağır yaralanan genç kız yaşamını yitirdi.
Kaza dün saat 20.44’de Melikgazi İlçesi Esentepe Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Belsin tarafından şehir merkezi istikametine giden M.U. (61) idaresindeki ticari araç Stadyum Tramvay Durağı yaya geçidinde N.Ş.(16) isimli genç kıza çarptı.
Genç kız çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan N.Ş. ambulans ile kaldırıldığı Şehir Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Araç sürücüsü M.N. gözaltına alındı.