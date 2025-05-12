  • Haberler
  • Asayiş
  • Yaya geçidinde aracın çarptığı genç kız yaşamını yitirdi

Yaya geçidinde aracın çarptığı genç kız yaşamını yitirdi

Melikgazi İlçesi Stadyum tramvay durağı yaya geçidinde dün akşam meydana gelen kazada ağır yaralanan genç kız yaşamını yitirdi.

Yaya geçidinde aracın çarptığı genç kız yaşamını yitirdi

Kaza dün saat 20.44’de Melikgazi İlçesi Esentepe Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Belsin tarafından şehir merkezi istikametine giden M.U. (61) idaresindeki ticari araç Stadyum Tramvay Durağı yaya geçidinde N.Ş.(16) isimli genç kıza çarptı. 

Genç kız çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan N.Ş. ambulans ile kaldırıldığı Şehir Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Araç sürücüsü M.N. gözaltına alındı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

TEM'den operasyon: 22 şahıs yakalandı
TEM’den operasyon: 22 şahıs yakalandı
Yazar Manuş'tan 'Aile Yılı' için Animasyonlu Destek
Yazar Manuş'tan 'Aile Yılı' için Animasyonlu Destek
Ak Parti Genel Merkezi'nden Başkan Büyükkılıç'a Ziyaret
Ak Parti Genel Merkezi'nden Başkan Büyükkılıç'a Ziyaret
Melikgazi Belediyesi Dijital Dönüşümde Çığır Açtı: 40 Milyon Dokümana Saniyeler İçinde Erişim
Melikgazi Belediyesi Dijital Dönüşümde Çığır Açtı: 40 Milyon Dokümana Saniyeler İçinde Erişim
Milletvekili Böhürler: 'Türkiye büyük bir adım attı'
Milletvekili Böhürler: “Türkiye büyük bir adım attı”
Bitpazarına sıkı denetim
Bitpazarına sıkı denetim
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!