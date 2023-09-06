Yayaya çarpan sürücü otomobili bırakıp kaçtı: 1 ölü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına çarpan sürücü, otomobil olay yerinde bırakıp kaçarken, ağır yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti.

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  • 06.09.2023 22:06
  • Güncelleme: 07.09.2023 14:27
Yayaya çarpan sürücü otomobili bırakıp kaçtı: 1 ölü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına çarpan sürücü, otomobil olay yerinde bırakıp kaçarken, ağır yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Oruçreis Mahallesi Ayancık Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında; C.G. idaresindeki 38 KG 103 plakalı otomobil ile karşıdan karşıya geçmeye çalışan Zeynep K.’ya çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada ağır yaralanan Zeynep K.’yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Zeynep K. hastane yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri kazanın ardından otomobilini olay yerinde bırakarak kaçan C.G.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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