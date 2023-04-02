Yayaya çarpıp ölmesine neden olan sürücü kaçtı

Kaza, Kocasinan İlçesine bağlı Erkilet bulvarı üzerinde saat 21:35 sularında meydana geldi. Seyir halinde olan otomobil H.Ç.’ye çarptı.

Vatandaşa çarpan şüpheli şahıs olay yerinden kaçtı. Kazayı görenler olayı polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan vatandaş sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Talihsiz adamın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.