Yayınımız üzerine, K-İdol'un Cibilliyetsiz Afişleri Kapatıldı

K-İdol markasıyla daha çok Güney Koreli K-Pop idollerinin kart, dergi, ürün ve afişleriyle yaygınlaştırılmaya çalışılan 'cinsiyetsizleştirme' projelerinin Kayseri Kitap Fuarında pazarlanması ziyaretçiler tarafından tapkiyle karşılanmışlardı. Konuyla ilgili yaptığımız haber üzerine K-İdol Satış reyonundaki afişlerin üzeri Fuar yetkilileri tarafından kapatıldı.

Afişlerin üzeri kapatılmasına rağmen ne yazık ki K-İdol ürünlerinin satışı devam ediyor.

Güney Kore'den dünyaya bir virüs gibi yayılan K-pop çılgınlığı özellikle Z kuşağı ile Y kuşağını açık hedef haline getiriyor. Tarzları ve yaklaşımlarıyla ‘örnek’ alınan bu gruplar ne yazık ki aileler ve ergenlik çağındaki Z kuşağını etkisi altına alıyor.

Gençlerin kimlik kargaşası yaşadığı ergenlik döneminde, gençlere özellikle ‘cinsiyetsizliğin’ pazarlanmaya çalışıldığını belirten uzmanlar, dünyada her geçen gün artan ‘biseksüel pazara’ dikkat çekiyorlar.

Belli kesimlerin dünyada özellikle gençleri cinsiyetsizliğe yönlendirmek için, müzik grupları ve film sektörünü kullanarak, büyük miktarlarda finansman ayırarak Türkiye gibi Müslüman ülkelerde piyasa edinmeye çalıştıkları ifade ediliyor.

Birçok bilim insanının üzerinde çalışmalar yapmaya başladığı K-Pop akımının gençler üzerinde çarpıcı etkileri var. Özellikle Güney Kore'den yayılarak dünya gençlerini etkisi altına alan, "K-Pop" gruplarının, 12-18 yaş arası kitlede yarattığı kültürel dezenformasyona dikkati çeken uzmanlar, ailelerin ve yetkililerin önlem almaları uyarısında bulundu. BTS gibi K-Pop gruplarının LGBT renkleri olan gökkuşağı sembollerini kıyafetlerinde kullandığını dile getiren uzmanlar, aşırı bir makyaj yaparak, metroseksüel bir görüntü ile 'orta bir cins' görüntüsü verdiklerine dikkat çekiyor. Her cinsiyete eşit mesafede olmayı hedefliyorlar.

Ailelerin gerekli denetimi sağlaması gerektiğinin altını çizen uzmanlar, küçük yaştan itibaren çocuklara değerler eğitimi verilerek, savrulmaların önüne geçilebileceğini ifade ediyorlar.