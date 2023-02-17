Yayınımız üzerine Kayseri yeniden eklendi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sitesinde Kahramanmaraş Depremi Hasar Tespit çalışmaları uygulamasından beş gün boyunca çıkarılan Kayseri konuyla ilgili haberimiz üzerine siteye sessiz sedasız 16 Şubat akşam saatlerinde yeniden eklendi.

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  • 17.02.2023 10:38
  • Güncelleme: 17.02.2023 10:53
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Yayınımız üzerine Kayseri yeniden eklendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki depremin de etkisi Kayseri’de yoğun şekilde hissedilmişti.

Özellikle çok katlı binalarda yaşayan halkın büyük çoğunluğu, az katlı evlerine, sosyal tesislere ve camilere sığınmıştı.

Meydana gelene depremin etkisiyle sallanan evlerin büyük bir çoğunluğunda en ufak bir çizik olmazken, bir kısım dairelerde boya ve sıva dökülmeleri, çatlaklar bu evlerde yaşayanları tedirgin etmişti.

Gerekli mercilereden çağrılan denetçilerin gözlem ve raporlarına göre evler, hasarsız, az hasarlı, orta hasarlı ve ağır hasarlı şeklinde kategorize edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın csb.gov.tr sitesinde Kahramanmaraş Depremi Hasar Tespit Çalışmaları uygulamasından, deprem bölgesinde zarar gören illerde bulunan hem kendi ikametgahımız, hem de başka bir ikametgahın hasar durumu ile sorgulama yapılabilmekte.

Kahramanmaraş Depreminden etkilenen 10 ilimiz uygulamada, Kahramanmaraş, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Malatya, Hatay, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa olarak sıralanmakta.

Bugün itibarıyla depremden dolaylı etkilenen iller ise Mersin, Bingöl, Van, Aksaray, Elazığ, Erzincan ve Mardin olarak aktif durumda bulunuyor. Kayseri ne yazık ki depremden beş gün sonra bu listeden çıkarılmiştı.

16 Şubat tarihinin akşam saatlerinde sessiz sedasız bir şekilde bakanlık sitesindeki depremden zarar gören iller listesine Kayseri ile beraber Muş ve Tunceli de eklendi.

6 Şubat Kahramanmaraş depremi sonrası aktif hale getirilen Deprem Hasar Tespit uygulamasında ilk etapta, Kayseri ili, depremden etkilenen 17 il arasındaydı ve bir çok kişi Kayseri’deki binaların hasar durumunu oradan görebiliyordu. Adres girildiğinde o cadde üzerindeki binaların az hasarlı mı çok hasarlı mı bilgisi takip edilebiliyordu. Ama uygulama aktif olduktan bir hafta sonra Kayseri ili listeden çıkarılmıştı.

Evinde bir kısım hasar olan binlerce kişi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Belediyelerden istediği denetçilere binasını denetlettiriyor ve binanın durum raporu anında güncel olarak uygulamaya işleniyordu. Ama bu bilgileri Kayseri listeden çıkarıldığı için Kayserililer bir hafta boyunca görememişti.

İki depremi de en yoğun şekilde hisseden, bir kısım binaları ağır hasar alan ve yıkılma kararı verilen Kayseri’nin uygulamadan bir hafta boyunca neden ve nasıl, kimlerin talebiyle, hangi maslahat gözetilerek çıkarıldığı hala merak konusu. 
 

Haber Merkezi

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