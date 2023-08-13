Yayla evi alev alev yandı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde meydana gelen yangında bir yayla evi kullanılamaz hale geldi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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  • 13.08.2023 09:40
  • Güncelleme: 13.08.2023 09:40
Yayla evi alev alev yandı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ın Doğanşar ilçesinde meydana gelen yangında bir yayla evi kullanılamaz hale geldi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, geçtiğimiz günlerde Doğanşar ilçesi Çatpınar köyü Çanakçı Yaylası’nda meydana geldi. Geçimini hayvancılık ile sağlayan S.K.’ye ait yayla evinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede evi sardı. Çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye gelene kadar yayla sakinleri yangını hortumdan su sıkarak söndürmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin de gelmesiyle yangın başka evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında yayla evi kullanılamaz hale geldi.

İHA

Kayseri Gündem
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