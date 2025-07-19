Yaz Akşamları Sinema Keyfi
Melikgazi'de sıcak yaz akşamları kültür ve sanatla buluşuyor. Her yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği açık hava sinema günleri, bu yıl da keyifli etkinliklerle başladı.
Ailelerin birlikte vakit geçirebildiği bu organizasyonda, yerli yapım animasyon filmi Aslan Hürkuş Görevimiz Gökbey gösterildi.
Etkinlik sırasında eğitim dünyasına yönelik önemli bir gelişme de kamuoyuyla paylaşıldı. Melikgazi Belediyesi’nin inşa ettiği Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın himayesine alındı. Türkiye genelinde sadece 13 okulun dahil edildiği bu program sayesinde, savunma sektörüne nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi hedefleniyor.
Etkinlikler yaz boyunca çeşitli projelerle devam edecek. Sinema günleri ise bölge sakinlerine keyifli akşamlar yaşatmayı sürdürecek.