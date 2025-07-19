'Yaz aylarında aile içi sorunlar ve boşanmalar artıyor'

Klinik Psikolog Büşra Erdem, yaz aylarında artan boşanmalara dikkat çekerek, aile içi sorunların daha görünür hale geldiğini ve sürdürülebilir günlük rutinlerin hem çift ilişkilerini hem de çocukların psikolojisini korumada kritik rol oynadığını vurguladı. Psikolog Erdem: “Araştırmalarda yaz aylarıyla birlikte boşanmalar çok daha fazla artış gösterdiği görülüyor. Aslında bunun nedeni; yaz aylarında günler uzuyor, iş hayatı daha esnek hale geliyor ve çiftler daha çok birlikte vakit geçirmeye başlıyor. Belki de önceki dönemlerde ertelenen, halı altına süpürülen sorunlar ve zorluklar biraz daha ayyuka çıkmış oluyor. Bu süreç sadece çiftleri değil, aslında evdeki diğer bireyleri, çocukları da bir o kadar çok etkiliyor. Çünkü okul yok ve rutinler bozulmuş oluyor. Hal böyle olunca çocuğun bakımı, ekran mağduriyeti, çiftler arasındaki ebeveyn çatışmaları da daha da çok artmış oluyor. Biz bu nedenle aslında yaz aylarında sürdürülebilir rutinleri, hem çift ilişkilerinde hem de çocukla olan ilişkilerde daha sürdürülebilir rutinler ailelerin kurmasını öneriyoruz. Bugün içerisindeki programlamaları olur, kursları olur ya da çiftlerin birlikte yürüttükleri düzenli konuşmalar, günlük birbirlerine zaman ayırma dilimleri gibi sürdürülebilir rutinler aslında uzun vadede ertelenen sorunların da küçük küçük de olsa işlenmesini sağlıyor. O yüzden tıpkı okul varmış gibi, tıpkı kış ağlarındaymış gibi daha kestirilebilir, sürdürülebilir günlük yaşam rutinlerini korumak uzun vadede kurtarıcı oluyor” ifadelerini kullandı.