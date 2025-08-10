Yaz aylarında damacana suya ilgi artıyor

Kayseri’de damacana su satışı işi ile uğraşan işletme sahibi İsmail Subaşı, damacana fiyatlarının arttığını belirterek, işçi ve yakıt giderlerinin yüksek olduğunu ifade etti.

İşletmeci Subaşı, “Damacana fiyatları biraz yükseliyor, doğrudur. İşçilik değerleri ve yakıt giderlerimiz çok. Şu anda 1 işçinin maliyeti biliyorsunuz 30-33 bin lirayı bulmaya başladı. Mazot fiyatları 50-55 bin lirayı bulmaya başladı. Damacanada taban fiyatımız 110 TL, en yüksek fiyatımız 200 TL. Bu da sevkiyat ve nakliyattan dolayı. Genellikle su dışarıdan geliyor, Kayseri içindeki 2-3 firmamız var. Bunlarda da nakliyat firmalarında ve sevkiyatta bir sıkıntı oluyor. Normal şartlarda 110 TL makul bir fiyat. Yani 50-55 lira olan mazot fiyatlarının yanında işçiyi de koyduğunuzda kalan fiyatlar zaten 20-30 TL gibi bir para kalıyor. Günlük bir elemanın dağıtabileceği servis ise 70 adet sınırında. Bir de bu aylarda biraz sıcak oldu. Sıcak olduğu için de biraz servislerde yoğunluk oluyor. Müşteri genellikle fiyattan şikayetçi değil. Genellikle servisin geç gitmesi vesaire gibi şeylerden şikayetçi oluyor. Damacana taban fiyatlarımız 110 TL. Cam damacanalar şu anda revaçta. 200-220 TL bandında satışta. Diğer firmalarda bazı fiyatlar var ama bu fiyatlarda genellikle dediğim gibi yakıt giderli ve işçi giderli masraflardan dolayı yüksek. Şu an için tüm firmalar sabitlendi. Yani eğer ki dediğim gibi yakıt ve asgari ücret yükselmesi gibi bir söz konusu olmazsa fiyatlarımızı sabit ve sınırlı tutuyoruz. Son 4 ayda tüketim çoğaldığı için şu anda azalma değil ama rekoltede bir sıkıntı var. Yani bize ulaşımda sıkıntı var, yetişmiyor. Genellikle fabrikalar, marketlere pet olarak su göndermeye çalışıyor. Damacana basımında şu anda bayağı bir sıkıntı var. Damacana basmaktansa fabrikalara daha doğrusu marketlere pet olarak yönlendiriliyor. Genellikle KASKİ'nin kazıları esnasında ‘suya mikrop karıştı’, ‘karın ağrısı’ şikayetleri oluyor diye söylentiler çıktığında yoğunlaşıyor. Ama yüzdeye vurduğumuzda yüzde 50 yüzde 50. Damacana veya hazır su tüketimi yüzde 50. Çeşme suyu bir bakım-onarım olduğunda genellikle bir söylenti çıkıyor. Bazı yerlerde kireçlendiğine dair söylentiler var. Genellikle ama dediğim gibi rahatsızlandığında daha bir yoğunluk oluyor. Yaz aylarında genellikle sudan şikayet veya acillerde böyle bir yoğunluk olduğunda bizim işlerimizde de bayağı bir yoğunluk oluyor. Yeni müşteriler genellikle de Haziran ayıyla Eylül ayı arasında çok yüksek. Daha sonra yavaş yavaş seyreliyor, normal müşterilerimizden devam ediyoruz Genellikle de dışarıdan gelen memur kesimine hizmet veriyoruz. Çünkü dışarıdan gelenler her zaman için taze su içiyorlar. Çeşme suyunu da çok beğenmiyorlar” ifadelerini kullandı.