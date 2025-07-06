Yaz aylarında Kayseri'de hafta sonları ailecek yapılabilecek etkinlikler

Kayseri, Erciyes Dağı’nın eteklerinden, tarihi Talas sokaklarına kadar uzanan birbirinden güzel yapılarıyla hafta sonlarını ailece değerlendirmek isteyen vatandaşlar için sayısız alternatif sunuyor. Peki yaz aylarının da gelmesiyle birlikte şehirde hem doğayla iç içe vakit geçirmek hem de kültürel etkinliklere katılmak isteyen aileler ne tür etkinlikler yapabilir?

ERCİYES’TE SERİN BİR KAÇAMAK

Yaz sıcağından kaçmak isteyen aileler için Erciyes Dağı, serin havası ve doğal güzellikleriyle cazip bir seçenek. Teleferik keyfi, doğa yürüyüşleri ve mangal alanları sayesinde harika bir seçim.

ŞEHİR PARKLARINDA DOĞA İLE İÇ İÇE

Cumhuriyet Meydanı’ndan ulaşımı kolay olan Kayseri Kent Ormanı, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ve Gesi Vadisi, çocuklu ailelerin sıklıkla tercih ettiği yerler arasında. Piknik alanları, yürüyüş yolları ve çocuk oyun parkları ile bu mekanlar hem dinlenmek hem de sosyalleşmek isteyenler için birebir.

TARİHİ GEZİLER VE KÜLTÜREL ROTALAR

Kayseri Kalesi, Gevher Nesibe Şifahanesi ve Ağırnas’taki Mimar Sinan Evi gibi tarihi mekanlar da aile gezileri için ideal. Kültürel mirasla tanışmak isteyen çocuklar, bu tür ziyaretlerde hem eğleniyor hem de öğreniyor. Aynı zamanda Talas’ın tarihi sokaklarında yapılan yürüyüşler, fotoğraf tutkunları için de eşsiz kareler sunuyor.