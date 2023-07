Yaz aylarının serinletici durağı: dondurmacılar

Kayseri sıcaklarına dayanamayan vatandaşlar, soluğu dondurmacılarda aldı. Artan fiyatlara ve yaz sezonunun geç açılmasına rağmen satışların geçen yıla oranla daha iyi olduğunu dile getiren Serkan Hasyüncü, “Bu sene yaz sezonu yağmurlardan dolayı geç başladı ama umduğumuz şeyi elde ettik. Bu yaz geçen seneye bakarak işlerimiz gayet iyi. Kepçe fiyatımız 7,5 lira kilosu ise 160 liradır. Sezona 5 ve 120 liradan başlamıştık. Süte ve şekere gelen zamlardan dolayı artış yapmak zorunda kaldık” ifadelerini kullandı.

Hasyüncü, her gün farklı sektörlere zam geldiğini ve artık halkın bunu kabullendiğini dile getirerek, “Herkes zamlara alıştı, eskiden olsaydı insanlar eleştiriyorlardı. Geçen seneye oranla baktığımız zaman. Bu sene çok eleştiren olmadı. Niye derseniz, her şeye her gün zam geliyor. Bunu değiştirmek bizlerin elinde olan bir şey değil. Bunu kabul etmek zorundayız” şeklinde konuştu.

Geçen sezon fiyatların daha uygun olduğunu ancak bu sezon fiyat artışı yapmak zorunda kaldıklarının altını çizen Hasyüncü, “Geçen sene kepçe 3 lira kilo 90 liraydı. Sezona da kepçe 5 kilo 120 olarak başladık. Daha sonra kepçe 7,5 kilo 160 lira oldu. Bunu biz isteyerek yapmadık. Ortamın getirdiği durumdan ötürü böyle bir şey yapmak zorunda kaldık. İnsanlar artık eleştirmeyi geçtiler. Müşterilerimizden herhangi bir tepki almıyoruz. Geçen seneye oranla baktığımızda bu sene işlerimiz daha iyi. Çok şükür” diye konuştu.

Son olarak gurbetçilerin de uğrak yerinin dondurmacılar olduğunu söyleyen Hasyüncü, “Gurbetçilerin de faydası oluyor. Şu an 1 Euro bozdurduğu zaman 30 lira civarında oluyor. O da 4 kepçe dondurma yapıyor. Yani bizim vatandaşımıza oranla baktığımız zaman gurbetçilerden daha yoğun talep oluyor” dedi.