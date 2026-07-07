Yaz Döneminde Çocuklarda Sünnet: Nelere Dikkat Edilmeli?

Sünnet İçin En Uygun Yaş Hangisi?

Sünnet her yaşta uygulanabilse de çocuğun fiziksel ve psikolojik gelişimi göz önünde bulundurularak planlanmalıdır. Central Hospital Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali İhsan Anadolulu, özellikle 2-6 yaş arasındaki dönemin, çocukların psikolojik gelişimi açısından mümkün olduğunca tercih edilmemesini öneriyor. Sağlık açısından herhangi bir engeli bulunmayan bebeklerde ise yenidoğan döneminde sünnet güvenle yapılabiliyor.

Yaz Aylarında Sünnetin Avantajı Var mı?

Yaz aylarında okul tatili sayesinde çocukların dinlenmeye ve iyileşmeye daha fazla zaman ayırabilmesi önemli bir avantaj sağlıyor. Ancak sıcak hava nedeniyle artan terleme ile deniz ve havuz kullanımı gibi etkenler, yara bakımının daha özenli yapılmasını gerektiriyor. Bu nedenle ailelerin hekim önerilerine eksiksiz uyması büyük önem taşıyor.

Sünnet Sonrasında Nelere Dikkat Edilmeli?

Sünnet sonrası ilk günlerde hafif şişlik, kızarıklık ve az miktarda sızıntı normal kabul edilir. Central Hospital Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali İhsan Anadolulu'na göre iyileşme sürecinin sorunsuz ilerlemesi için şu noktalara dikkat edilmelidir:

· İlaçlar ve pansuman önerilen şekilde uygulanmalıdır.

· Sünnet bölgesi temiz ve kuru tutulmalıdır.

· Terlemeyi artıracak kalın kıyafetler yerine bol ve pamuklu giysiler tercih edilmelidir.

· Doktorun önerdiği süre boyunca deniz ve havuza girilmemelidir.

· Bisiklet, scooter ve benzeri bölgeye baskı oluşturabilecek aktivitelerden iyileşme tamamlanıncaya kadar kaçınılmalıdır.

· Şiddetli kanama, kötü kokulu akıntı, yüksek ateş veya giderek artan şişlik gibi durumlarda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Yaz tatili, çocukların iyileşme sürecini daha rahat geçirmeleri açısından uygun bir dönem olabilir. Ancak başarılı bir sünnet süreci için mevsimden çok; doğru yaşta planlama yapılması, işlemin steril hastane koşullarında uzman hekim tarafından gerçekleştirilmesi ve ameliyat sonrası bakım kurallarına uyulması büyük önem taşıyor.