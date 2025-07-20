'Yaz mevsimi ruhsal dalgalanmaları tetikleyebilir'

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yalnızca fiziksel değil, psikolojik etkiler de kendini göstermeye başladı. Uzman Psikolog Ayhan Çay, sıcak havaların bireylerin ruhsal durumları üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, özellikle agresyon, odaklanma sorunları, yorgunluk ve uykusuzluk gibi belirtilerin yaygınlaştığını belirtti. Psikolog Çay: “Yaz ayları geldi. Sıcak havalar sadece bedenimizi değil, ruhumuzu da terletiyor. Bununla birlikte agresyon, odaklanmada güçlük, yorgunluk bir baş gösteriyor. Peki bunun nedeni nedir? Aslında vücut kendini serinletmek için sürekli bir çaba halinde oluyor ve bu da enerji boşluğu açığa çıkartıyor. Yani sürekli enerji harcıyoruz. Bununla birlikte de odaklanmada güçlük, yorgunluk, aynı zamanda da gergin bir süreçte olabiliyoruz. Aynı zamanda yaz aylarında uyumak burada birazcık daha güç hale geliyor. Uykusuzluk ortaya çıkıyor. Bunların tamamını birleştirdiğimizde aslında normalde yaşadığımız duygulardan birazcık daha farklı duygular yaşayabiliyoruz. Aynı zamanda burada sosyal kaygıyı da es geçmemek gerekiyor. Bazı insanlar yaz aylarında yazlık kıyafetlerle rahat hissetmiyorlar. Aynı zamanda sosyal medyada sürekli verilen yazın tadını çıkar mesajlar burada onlar üzerinde birazcık baskıya sebep olabiliyor. Peki bu yaz sıcaklığında ne yapabiliriz? Günlük planlarımızı tekrardan yapılandırabiliriz. Günlük sabah erken saatlerde ya da akşam geç saatlerde, güneşin çok etkili olmadığı saatlerde planlarımızı yapılandırabiliriz. Mümkünse serin yerlerde vakit geçirebiliriz ve bununla birlikte bol su tüketip hafif yiyecekler yiyebiliriz. Uyku düzeninize bu süreçte oldukça dikkat etmeliyiz çünkü dediğim gibi vücut aslında sürekli bir enerji harcama halinde. Burada uyku düzeninde o enerjiyi toplayacağımız kaynak aslında bizim. Ve şunu unutmamak gerekiyor ki yaz sıcakları aslında bizim elimizde olarak gelişen bizimle ilgili bir problem değil. Biz bu sürecin içerisinde uyum sağlamak durumundayız. Yaz sıcaklarının bize bazı getirisi elbette normalden çok daha farklı duygular birazcık daha gergin bir hal içerisinde olabiliyoruz. Kendimize ve çevremizdeki insanlara karşı birazcık daha hassas davranmamız bu noktada önemli bir rol oynuyor” ifadelerini kullandı.