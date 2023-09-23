Yaz okulları dolu dolu geçti: 90 bin öğrenci katıldı

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, müdürlük bünyesinde 65 branşta açılan yaz spor okullarından 90 bin öğrencinin faydalandığını kaydetti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 65 branşta 350 antrenörün katılımıyla ile açılan yaz spor okulları dolu dolu geçti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, spor okullarından 90 bin öğrencinin faydalandığını söyleyerek, "Biz spor merkezlerini yıl boyu yapıyoruz. Yazın da çok yoğunlaşıyor. Yaklaşık 65 branşla, 350’ye yakın antrenör ile çocuklarımıza yoğun bir eğitim verdik. 49 bin kadın sporcumuz, 50 bin civarında erkek sporcumuzla 90 bin binin üzerinde çocuklarımıza yaz spor okullarında eğitim verdik. Bunun yaklaşık 20 binine yakınını yüzme branşı oluşturuyordu. Yüzme branşı yaz spor okullarının en çok ilgi çeken branşlardan. Bizler 4 tane de portatif havuzu şehrimize kazandırmıştık. Burada da neredeyse her gün binin üzerindeki çocuğumuza yüzme öğrettik. Yüzmede de toplam rakam 20 bin civarı. Tüm spor branşlarında da 90 bin civarındaki yavrumuza, çocuklarımıza ve gençlerimize yaz spor okullarında eğitim verdik. Eğitim merkezlerimiz olsun, spor salonlarımız olsun, gençlik merkezlerimiz, buralar dolu dolu kullanıldı" ifadelerini kullandı.

Kabakcı, "Bizim nihai amacımız çocukların bedenen, ruhen ve manen gelişmeleri olduğu gibi çağımızın oluşturduğu teknolojik bağımlılığın biraz daha hareketlilikle kendi yeteneklerini keşfetme özellikleriyle spor branşlarını kazandırmaktan geçiyor. Tüm velilerimize, anne babalara, çocuklarını mutlaka tanıştırmasını ve yazın öğrendikleri spor branşlarından mutlaka bir net devam etmesini temenni ediyorum" dedi.