Yaz sezonunda en çok tercih edilen balık türü: Somon

Eylül ayı ile beraber balık sezonunun açılacak olmasıyla fiyatların yarı yarıya düşmesi bekleniyor. Ayrıca iyi bir balığın nasıl anlaşılacağını bilmeyen vatandaşlar içinde balığın tazeliği, gözlerine ve solungaçlarına bakılarak kolayca anlaşılabilir.

Bu sezonda ise en çok tercih edilen balığın somon olduğunu söyleyen Balıkçı esnafı Remzi Yılmaz, “Şimdi gurbetçi zamanı. Bu dönemde en çok satılan balıklar çupra, levrek, somon ve alabalık. Bunlar mevsim balıklarıdır. Taze balığın gözleri parlak, solungaçları ise kırmızı olur. İlk olarak balığın gözlerine, ardından solungaçlarına bakmalısınız. Eğer solungaçları böyle kırmızıysa balık tazedir. Bazen donmuş balıklar da geliyor, onlarda solungaç olmuyor ama onlar da taze geliyor. Zaten yerken taze olduğu anlaşılıyor. Burada kesinlikle bayat balık satmıyoruz, tezgahlarımıza koymuyoruz. Fiyatlar şu anda normal seviyede. Yaz mevsimi olduğu için levreğin kilosu 450 lira. İnşallah bir ay sonra sezon açılacak ve bu fiyatlar yarı yarıya düşecek. Çupranın kilosu 350 lira. Levreğin kilosu 450 lira. Şu an kefal mevsimi ve kilosu 125 lira. Barbunun kilosu 250 lira. Kaya levreğinin kilosu 420 lira. Deniz çuprasının kilosu 380 lira. Deniz levreğinin kilosu ise 570 lira. Bu sezonda en çok tercih edilen balık somon. Somonlar günlük geliyor. Her gün bize Samsun'dan, Trabzon'dan, İstanbul'dan ve İzmir'den yani denizi olan her yerden balık geliyor. Ayrıca Yamula'dan sazan ve yayın balığı da geliyor. Balığı derin dondurucuya koyduktan sonra bir sene sonra da yiyebilirler ama günlük tüketmeleri daha iyi olur” şeklinde konuştu.