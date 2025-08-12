Yaz sıcağında araçları güneşten korumanın etkili yolları

Yaz aylarında artan sıcaklıklar ve yoğun güneş ışınları, araçlarda hem iç hem de dış yüzeylerde hasarlara yol açabiliyor. Güneş ışınlarının doğrudan maruz kaldığı araçlarda boya renginde solma, plastiklerde çatlama ve deformasyon meydana gelebiliyor. Vatandaş ise araçları güneşten korumanın yöntemlerini arıyor.

Araçları güneşten korumak için alınabilecek başlıca yöntemler şöyle:

Kapalı veya gölgeli alanlara park edilmeli. Kapalı otopark ya da gölgelik alanlar tercih edilmeli. Güneşlik kullanılmalı. Ön cam güneşlikleri, araç içinin aşırı ısınmasını önleyerek torpido ve direksiyon gibi yüzeylerin zarar görmesini engeller. Isı ve UV ışınlarını azaltan cam filmleri, hem konforu hem de korumayı artırır. Araç brandası kullanılabilir. Uzun süreli park durumlarında tam koruma sağlayan brandalar tercih edilmeli. Boya koruma cilası ve iç yüzey bakım ürünleri, güneşin olumsuz etkilerini azaltır.