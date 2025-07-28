Yaz Sıcağında Kayseri'nin Serin Rotaları

Kayseri'de kavurucu yaz sıcaklarından bunalan vatandaşlar, doğayla iç içe serinleme imkânı sunan bölgelere yöneliyor. Şehirde yaz aylarında tercih edilebilecek alternatif rotalar arasında Erciyes Dağı, Sultansazlığı Milli Parkı ve Kapuzbaşı Şelaleleri öne çıkıyor.

Erciyes’te serin zirve keyfi

Kış turizmiyle tanınan Erciyes Dağı, yaz aylarında da serin havası sayesinde ilgi görüyor. Şehir merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki dağ, yaz boyunca hem doğaseverlere hem de macera tutkunlarına ev sahipliği yapıyor. Teleferik seferleri, dağ bisikleti parkurları, yürüyüş ve kamp olanaklarıyla Erciyes, sıcak havadan kaçmak isteyenlerin ilk tercihlerinden biri haline geldi. Ayrıca yaz aylarında düzenlenen festival ve etkinlikler, bölgeyi daha da cazip kılıyor.

Sultansazlığı’nda kuş sesleri eşliğinde huzur

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde yer alan Sultansazlığı Milli Parkı, doğa yürüyüşü ve kuş gözlemciliği yapmak isteyenler için ideal bir adres. 300’den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan bölge, sabah saatlerinde serinliği ve eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini büyülüyor. Fotoğrafçılar ve doğaseverler için önemli bir durak olan milli park, yazın yoğun temposundan uzaklaşmak isteyenler için sakin ve huzurlu bir alternatif sunuyor.

Kapuzbaşı Şelaleleri

Kayseri’nin Yahyalı ilçesi sınırlarında yer alan Kapuzbaşı Şelaleleri, yazın serinlemek isteyenlerin uğrak noktası haline geldi. Aladağlar Milli Parkı içerisinde bulunan şelaleler, Türkiye’nin debisi en yüksek doğal şelaleleri arasında yer alıyor. Yüksek kayalıklardan dökülen buz gibi sular, sıcak yaz günlerinde ziyaretçilerine hem görsel şölen hem de ferahlık sunuyor. Bölgede piknik ve kamp yapma imkânı da bulunuyor.