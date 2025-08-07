Yaz sıcağında pastırma alırken nelere dikkat edilmeli?

Kayseri mutfağının lezzetlerinden biri olan pastırma, doğru seçilmediğinde hem damak tadını hem de sağlığı olumsuz etkileyebiliyor. Vatandaş da pastırma alırken nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında araştırma yapıyor.

PASTIRMA ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Koyu kırmızı et rengine ve beyaz-krem tonlarında bir yağ tabakasına sahip olmalı. Solgun ya da mat görünümlü ürünlerden uzak durulmalı. Ekşi ya da ağır kokulu ürünlerin bozulmuş olabileceğinden kokusuna dikkat edilmeli. Pastırmanın dışını kaplayan çemenin rengi açık kahverengi olmalı ve içinde sarımsak, çemen otu ve kırmızı biber bulunmalı. Dağılmış ya da kurumuş çemen, ürünün tazeliğini kaybettiğine işaret edebilir. Açık ürünler yerine güvenilir markalara ait, vakumlu ambalajlarda satılan pastırmalar tercih edilebilir. Etiket üzerindeki üretim tarihi, son kullanma tarihi ve menşei bilgileri mutlaka kontrol edilmeli.

Ayrıca pastırma, serin ve kuru bir yerde muhafaza edilmeli. Uzun süreli saklamalarda ise buzdolabında hava almayan bir kapta tutulmalı.