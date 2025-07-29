Yaz Sıcağında Sarmısaklı Doğa Kampına Yoğun İlgi

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından ‘Doğa Seni Çağırıyor’ sloganıyla düzenlenen ve geleneksel hale gelen doğa kampının 2025 yaz sezonu Kayserililerin ilgi ve beğenisiyle sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğinde rutin belediyecilik hizmetlerini etkin bir şekilde sürdürürken ‘sosyal belediyecilik’ anlamında da Kayserililerin hayatına renk katan etkinliklere imza atıyor.

Yılın her döneminde birçok etkinlik düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, yaz dönemi etkinlikleri çerçevesinde Spor A.Ş. marifetiyle ‘Doğa Seni Çağırıyor’ sloganıyla düzenlenerek geleneksel hale gelen ve 26-27 Temmuz günlerinde gerçekleşen doğa kampına katılan 200 kişi, keyifli ve verimli bir hafta sonu geçirdi.

Çocukları ile birlikte kampa katılan aileler sosyal etkinlik, spor, yarışma, müzik ve piknik gibi pek çok farklı etkinlikle doğanın tadını çıkardı.

Hafta sonu Kayserililerin yoğun ilgisi ile karşılaşan doğa kampında doğa yürüyüşü, canlı müzik, çocuk sineması gibi eğlenceli spor aktivitelerinin yanında çocuklara çadır kurulumu eğitimi verildi. Çadır kurulumunun püf noktalarını öğrenen çocuklar, eğlenceli dakikalar geçirdi.

Sarımsaklı Barajı Kamp Alanı’nda birbirinden farklı oyun alanları, sabah sporu ve birçok etkinlikle doğanın keyfinin doyasıya çıkarılacağı muhteşem bir doğa serüveni için 2-3 Ağustos’ta düzenlenecek doğa kampı Kayserilileri bekliyor.