Yaz sıcağında süt ve süt ürünlerine dikkat: Uzmanlardan gıda zehirlenmesi uyarısı

Sıcak havalarda mikroorganizmaların hızla çoğaldığını belirten uzmanlar, açık sütlerin kaynatılmadan tüketilmesinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade ediyor. Uygun koşullarda saklanmayan süt ve süt ürünlerinin, kısa sürede bozulduğunu ve tüketilmesi halinde bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal gibi zehirlenme belirtileri gösterdiğini ifade ediyor. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf bireylerin daha fazla risk altında olduğuna dikkat çekilirken, vatandaşların güvenilir kaynaklardan temin edilmiş, paketli ve soğuk zinciri korunmuş süt ve süt ürünlerini tercih etmeleri öneriliyor.

Uzmanlar ayrıca, süt ve süt ürünlerinin buzdolabı dışında uzun süre bekletilmemesi gerektiğini vurguluyor.