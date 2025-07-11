Yaz Sıcaklarında Dayanışma: Kayseri'de Karpuz Dağıtımı

Bu anlamlı çalışma, Makine İkmal Bakım Onarım Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan 1 tır dolusu karpuzun titiz bir şekilde araçlara yüklenmesiyle gerçekleştirildi. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için 20 farklı noktada dağıtım yaptı.

Dağıtım sürecinde, her bir aileye "Afiyet olsun" denilerek karpuz ikram edildi. İhtiyaç sahipleri, yapılan bu destekten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Sıcak yaz günlerinde gerçekleştirilen bu küçük ama anlamlı destek, toplumda dayanışma ruhunu güçlendirirken, gönüllere de dokunan bir örnek teşkil etti.