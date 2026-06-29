Yaz Spor Okulları 33 branşta kapılarını açtı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları'nın açılış töreni, Atatürk Spor Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Bu yıl 33 farklı branşta eğitim verilecek Yaz Spor Okulları'nın açılış programına Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'nın yanı sıra ilçe müdürleri, şube müdürleri, antrenörler, sporcular ve veliler katıldı. Program kapsamında sporcular tarafından hazırlanan cimnastik, karate ve paten gösterileri izleyicilerden büyük alkış aldı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.