Yaz Yüzme Şenlikleri ile TOHM - SEM baraj yarışları yapıldı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olimpik havuzunda gerçekleştirilen yarışlar 2 gün sürdü. Yaz Yüzme Şenliği ile birlikte TOHM ve SEM baraj geçme yarışları yapıldı. Yarışlarda barajı geçen sporcular milli takımın alt yapısı konumunda olan TOHM ve SEM’de mücadele etmeye hak kazanacak. Yarışlar hakkında açıklama yapan Yüzme İl Temsilcisi Vacid Köse, “Yaz yüzme şenlikleri ve TOHM – SEM baraj geçme yarışlarını tamamladık. Toplam 20’den fazla kulüpten 250’den fazla sporcunun yer aldığı yarışlarda KKTC başta olmak üzere dışarıdan gelen sporcuları da ağırladık. Barajı geçen birçok sporcumuz oldu. Katılım ve velilerin ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum dedi.