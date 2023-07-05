Yazar Ali Akgün yeniden aramızda

Kayseri Gündem Gazetesi'nde uzun yıllar köşe yazarlığı yapmış olan, Doktor Ali Akgün yeniden Kayseri Gündem'de yazmaya başladı.

Sosyal, kültürel ve aktüel siyasi konularda yazılarına devam edecek Ali Akgün, uzun süren çalışma hayatı sonunda benzer konularla ilgili periyodik yazılarına Kayseri Gündem Gazetesi'nde devam edecek.

Ali Akgün Kimdir?

1959 Aksaray doğumlu olan Akgün, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1983'te mezun oldu. 1993'te İç hastalıkları uzmanı oldu. Kayseri'de SSK, Devlet Hastanesi ve Şehir Hastanesin'de görev yaptı. Halen emeklidir.